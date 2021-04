Eppur si muove: la Fiorentina corre, ma lo fa a vuoto

Tanta corsa, poca resa: la Fiorentina non fa andare il pallone, e molte volte si trova a rincorrere gli avversari che attaccano

Il report della Lega Serie A sulle partite giocate ieri evidenzia come la Fiorentina abbia corso più del Sassuolo, sia nei singoli (Pulgar è il primatista assoluto con 11,64 km), sia di squadra - 1 km in più percorso dai viola rispetto agli avversari nella gara del Mapei. I giocatori di Iachini hanno tenuto una velocità media di circa 9 km/h, contro gli 8,53 del Sassuolo. Il dato evidenzia come il problema della squadra viola non sia di natura fisica, ma da ricercare altrove.