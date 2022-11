Episodi in Milan-Fiorentina: sui social i tifosi napoletani ce l’hanno con Sozza

Basta scrivere su Twitter l'hashtag #MilanFiorentina e ci si accorge subito come gli episodi che hanno caratterizzato e deciso la sfida di San Siro siano - eufemismo - piuttosto chiacchierati in questo momento nell'Italia del pallone. In moltissimi, innanzitutto, si chiedono come sia stato possibile che il direttore di gara, Simone Sozza della sezione di Seregno, non abbia fischiato il fallo di Rebic su Terracciano. Il quale, per carità, non è apparso perfetto nell'uscita alta ma è altrettanto lampante come l'attaccante croato impedisca al portiere viola di raggiungere il pallone. Tanti, poi, i fermi-immagine condivisi riguardanti il fallo di Tomori su Ikoné, con il difensore inglese che prima di arrivare sul pallone falcia l'attaccante viola. Curiosità: in particolar modo sono i tifosi napoletani a commentare e protestare per quanto accaduto nel match di Milano, visto che proprio la formazione rossonera è in questo momento la principale avversaria dei partenopei nella corsa verso il titolo.