En plein al contrario. Fiorentina k.o. con tutte e tre le squadre impegnate

Tre batoste in altrettante gare del fine settimana: sconfitte per prima squadra, Femminile e Primavera

E' un brutto weekend per la Fiorentina e i suoi tifosi. Dopo la sconfitta della Primavera - una vera e propria debacle per i ragazzi di Aquilani - è arrivato infatti l'en plein... al contrario, con tre partite da zero punti per le tre maggiori rappresentative viola. Ieri la rimonta subita dalla squadra femminile, che dopo essere andata in vantaggio ha perso 2-1 con la Roma, per poi proseguire al 3-1 di Reggio Emilia con il Sassuolo che ha fatto ripiombare la squadra di Iachini in piena lotta salvezza, fino al 5-1 della Primavera. Un fine settimana da cancellare.