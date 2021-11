Empoli-Fiorentina, tutte le info per i biglietti nel settore ospiti

ACF rende note tutte le informazioni utili per i tifosi Viola pronti ad invadere il Castellani

Cinque giorni al sentitissimo derby toscano fra Empoli e Fiorentina. La società gigliata rende note, attraverso il suo sito web, tutte le informazioni per i tifosi Viola sull'acquisto dei tagliandi:

In occasione della partita Empoli – Fiorentina che si disputerà allo Stadio Castellani sabato 27 Novembre alle ore 15.00, ACF Fiorentina comunica che dalle ore 15.00 del 22/11/2021 e fino alle ore 19.00 del 26/11/2021 saranno in vendita presso il Fiorentina Point i tagliandi per il Settore Ospiti.