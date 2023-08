Ecco Vranckx il box to box per Italiano. L’annata fantasma al Milan, ma non solo

Il centrocampista completo per Italiano

Vranckx ha ancora vent'anni e la stagione con il Milan è andata male. Pioli non gli ha mai dato fiducia, schiacciato a centrocampo dalla presenza di Tonali e Bennacer. Arriva dal Wolfsburg dove ha fatto vedere buone cose. Fisicamente è un giocatore che ha un'ottima tecnica di base, non a caso può giocare anche trequartista. Ma soprattutto è considerato un ottimo box to box, in grado di condurre palla, con un'altezza di 1.80. All'occorrenza può anche fare il mediano a due, da molte soluzioni sia in un 4-3-3, che in un 4-2-3-2, non a caso Maldini e Massara lo avevano portato al Milan proprio per questa duttilità in questi due moduli. Un profilo di cui in Belgio si parlava un gran bene, quando da giovanissimo diventò titolare al Mechelen giocando 34 partite. Poi nel 2021/22 una buona esperienza in Germania, condita da 24 partite e due gol.