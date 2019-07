Fiorentina-Boateng, è fatta! A breve le firme sul contratto. Tutti i dettagli

Secondo quanto svelato da Gianluca di Marzio sul proprio profilo Twitter, la Fiorentina avrebbe appena chiuso l’operazione Boateng. Il cartellino del giocatore costerà al club viola circa un milione di euro, mentre il ghanese sottoscriverà un contratto biennale che non prevede l’opzione per il terzo anno. Lirola, conclude Di Marzio, lo seguirà nei prossimi giorni. Clicca QUI per leggere la carriera e le caratteristiche tecniche di Boateng su Tuttitalenti.