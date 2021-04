Dybala punta i cento gol: “L’esultanza? Vediamo con la Fiorentina”

Dybala pensa all'esultanza in caso del suo centesimo gol che vorrebbe realizzare già contro la Fiorentina

"Ho avuto molta fortuna in questi anni, con Cristiano stiamo sfidandoci per arrivare a 100 gol: a me manca un gol e a lui 3. La pressione alla Juve? La pressione c’è sempre, non conta l’età. Credo che la cosa più importante è essere forte mentalmente e questo non te lo insegnano. Questo fa la differenza tra un buon giocatore ed una stella. La stagione? Abbiamo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, abbiamo vinto un trofeo contro il Napoli. Ovviamente è un anno negativo perchè manca lo Scudetto e lo vince l’Inter, mentre noi siamo abituati sempre a vincere. Un anno differente, abbiamo cambiato tanto, l’allenatore, tanti calciatori. Speriamo il prossimo anno di fare meglio, impariamo dai nostri errori. Cuadrado? Credo che sia uno dei migliori della squadra per rendimento negli ultimi anni, per noi va benissimo così. Lui prima giocava molto avanzato, ora si è spostato nella posizione di terzino ma praticamente gioca dovunque la squadra abbia bisogno. Il 100 esimo gol con la Juve? Devo toccarmi le orecchie o la pancia se succede? Alla prossima con la Fiorentina vedremo… intanto la gente ha votato per la pancia".