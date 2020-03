Si torna ad Udine, a distanza di una settimana o poco più. Beppe Iachini si trova a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione, con le decisioni che, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport – Stadio, saranno rese note stamattina agli stessi diretti interessati. Il tecnico è consapevole delle insidie della trasferta friulana e vuol tenere tutti sulla corda. A partire dal reparto offensivo nel quale Vlahovic e Cutrone si giocano ancora il posto accanto a Federico Chiesa. Se fino a qualche giorno fa l’ex rossonero pareva essere in vantaggio per riprendersi un posto da titolare che manca dall’8 Febbraio in campionato (al Franchi con l’Atalanta n.d.r.); le ultime parlano di un Dusan in forte recupero e che dovrebbe essere dunque di nuovo il prescelto di Iachini, per affiancare Fede. Entrambi scalpitano e non vedono l’ora di tornare in campo. In particolar modo Cutrone vuol trovare il primo goal dal suo ritorno in Serie A, con la maglia viola.