Dusan, è arrivata la tua ora

La Fiorentina ha un disperato bisogno di tornare a vincere, dopo due prestazioni che hanno fatto fare ai ragazzi di Montella un netto passo indietro nel processo di crescita. Stasera arriva al Franchi il Lecce, e i viola proveranno in tutti i modi a portare via i tre punti con una prestazione convincente, per mostrare al presidente Commisso il valore di un gruppo che ha ancora tanto da dimostrare, e lo dovrà fare senza il giocare di maggior talento, ma anche il più chiacchierato, ovvero Federico Chiesa. Senza il numero 25, l’atipico attacco a due dei viola, dovrà vedere Dusan Vlahovic protagonista, viste le grandi aspettative che ci sono intorno al giovane serbo.

Il bottino fin qui di Vlahovic è di quattro gol, due fondamentali nella prima gara stagionale, contro il Monza, quando i viola hanno pensato di essere fuori dalla coppa Italia, e due inutili, se non per il morale, contro il Cagliari, con la squadra sotto di 5 reti. Dusan deve fare lo step di maturità che ancora gli manca, senza dimenticarci però che è un classe 2000, ovvero quello di essere capace di caricarsi il peso dell’attacco sulle spalle, dividendo i compiti con Ribery, per diventare un uomo copertina, capace di cambiare il volto alle partite. Con il Verona non ci è riuscito, con il Lecce potrebbe essere la volta buona…