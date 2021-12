Dusan che numeri: continua così e sarà storia

Vlahovic continua a segnare. A questo ritmo il serbo si prepara a ascrivere un pezzo di storia del nostro campionato

Sono 29 i gol che Dusan Vlahovic ha messo assegno nel 2021. Questo sarebbe già un traguardo importante riuscito soltanto da 4 attaccanti nel nostro campionato. Nonostante ciò, il bomber serbo non vuole fermarsi e contro il Bologna punta una coppia argentina come Higuain (2016)-Crespo (2001) che in un anno solare hanno segnato 30 gol.