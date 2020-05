Duncan: “Progetto ambizioso a Firenze. Futuro a tinte viola con Commisso”

Il centrocampista della Fiorentina, Alfred Duncan, è stato intervistato da calciomercato.com. Riportiamo alcune sue dichiarazioni:

Ho tantissima voglia di tornare a giocare. Sono stato davvero felice di essere arrivato alla Fiorentina e mi sono inserito anche molto bene. Ora voglio lavorare ancor più duramente per farmi trovare pronto e ripagare tutta la fiducia che hanno riposto in me la società e l’allenatore. Ringrazio davvero tantissimo la società, dal presidente Commisso a Pradè e Barone, per avermi voluto fortemente ed aver fatto di tutto per portarmi a Firenze. Vestire la maglia viola per me è davvero un motivo di orgoglio, voglio onorarla al meglio e spero di poter raggiungere grandi traguardi con la Fiorentina. So che a Firenze c’è un progetto ambizioso e che il presidente ha fatto e sta già facendo di tutto per far crescere il club, questo è, di sicuro, un ulteriore stimolo a fare bene per noi calciatori.