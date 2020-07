Ds Lecce allenta la tensione: “Contro la Fiorentina non sarà decisiva, neanche loro son salvi”

Il Ds del Lecce Mauro Meluso ha parlato della sfida di domani contro la Fiorentina a La Gazzetta del Mezzogiorno:

Da qui alla conclusione dell’annata agonistica ogni incontro ed ogni punto avranno un’enorme importanza sul risultato finale del nostro campionato. Sul piano aritmetico, però, la gara con la Viola non sarà decisiva, in quanto dopo ci saranno altre 15 lunghezze a disposizione. Con il diminuire delle sfide, comunque, cresce il loro peso specifico nell’economia della corsa salvezza, il che vale per tutte le squadre. La partita? Carica di tensione. La posta in palio si preannuncia preziosa per noi, ma i nostri rivali, pur messi meglio in classifica, non sono ancora al sicuro. Il Lecce dovrà interpretare l’incontro, partendo dalle certezze che si è costruito nelle ultime uscite giocando palla a terra e con personalità con la propria identità.