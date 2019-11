DS Crotone: “Florenzi non è un terzino, dà il meglio da mezzala. In estate ho parlato con Pradè…”

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha preso parola ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Florenzi è un professionista eccellente e già questo lo ha dimostrato a Crotone, ha fatto tutti i ruoli ma quelli in cui riusciva a rendere meglio era dietro le punte o come mezz’ala. Alessandro non è un terzino e tutti i cambi di ruoli che ha avuto lo hanno decisamente penalizzato. In un centrocampo con Pulgar e Castrovilli sarebbe l’ideale. Zanellato? E’ un giocatore in netta crescita, è una delle migliori mezz’ale che ci sono in Italia; sa inserirsi e ha un grande tiro, Pradè è un grande amico, abbiamo parlato del ragazzo in estate, ma su di lui c’è tanta concorrenza. I giovani della Fiorentina? Vlahovic diventerà un grande centravanti, ha le caratteristiche e la testa giusra per diventare uno dei migliori.