Dragowski: “Dobbiamo iniziamo a fare punti. Felice di giocare con Ribery”

Ai microfoni di Sky Sport, Bartolmiej Dragowski ha parlato nel prepartita di Fiorentina-Juventus:

E’ una partita importante, contro la Juve è la sfida che tutta la città aspetta. Dobbiamo iniziare a fare punti e ci siamo preparati bene. Sappiamo che abbiamo un calendario difficile ma non cambia niente se ci aspetta la Juventus o un’altra squadra: dobbiamo fare punti. Ribery? Sono felice che Franck sia con noi, ogni giorni sta meglio e ogni allenamento lo vediamo, per noi è un valore che aiuta la squadra. Rolando contro? E’ un campione, ma sono preparato come ogni partita.