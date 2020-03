Dopo Pasqua scatta l’ora dei rinnovi, Pradè vuole blindare tutti

La Fiorentina è già a lavoro per rinnovare tutti i contratti dei talenti in rosa. Come riporta il Corriere dello Sport, il d.s. Pradè, dopo aver già fatto valere l’opzione per il prossimo anno di Martin Caceres, vuole aspettare che si calmino le acque e la Fiorentina raggiunga i 40 punti, magari subito dopo Pasqua, per poi sferzare l’assalto decisivo ai rinnovi di contratto. Sono sopratutto due quelli più importanti, il primo è Dusan Vlahovic, già legato alla Fiorentina fino al 2023, al quale verrà sensibilmente incrementato l’ingaggio, oltre che allungato di due anni il contratto. L’altro è Federico Chiesa, e la questione si fa più complicata, visto che non sarà semplice convincere il giovane numero 25, ma Commisso è convinto di avere le carte giuste. A stagione finita, poi, sarà la volta di Nikola Milenkovic, l’ultimo tassello mancante.