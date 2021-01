Dopo Orsato, la Fiorentina scende nell’Abisso

Dopo aver visto un top come Daniele Orsato dirigere il Derby dell’Appennino, mi saprei aspettato un arbitro con più esperienza, oppure un internazionale, anche per Lazio-Fiorentina. Invece la designazione di Rosario Abisso ha lasciato perplesso. Per incontrare in trasferta una formazione quotata come la Lazio, per la Fiorentina avrei visto bene un arbitro con più peso vista la difficoltà della partita e la posta in palio. Insomma mi sarei aspettato un occhio di riguardo da parte del designatore Rizzoli che invece non c’è stato anche se è vero che non ha molte scelte per questi match visto che molti arbitri sono di Roma. Diciamo allora che quella di Rizzoli possa essere stata la miglior alternativa che poteva designare per la gara di Roma.