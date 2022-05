Atteso grande spettacolo per la coreografia della Fiesole prima di Fiorentina-Roma

"Non chi comincia ma quel che persevera". Ovvero, chi ben comincia è a metà dell'opera. Dopo essersi ispirata ai versi di Dante, la Curva Fiesole sceglie Leonardo Da Vinci per caricare la squadra in vista della gara contro la Roma.