Donatelli: “La Fiorentina ha beneficiato della sosta per il Mondiale, ecco perché”

"Abbiamo visto che si sono percorse due strategie: alcuni club hanno optato per l’aumento del volume di lavoro, mentre altri hanno spinto sull’intensità, proponendo lavori specifici per il singolo calciatore al 99%. Questo è avvenuto nelle fasi della stagione in cui si è potuto lavorare con più calma, rispetto a quanto accadeva negli anni post-Covid, con ritmi serrati lungo tutta la stagione. Chi ha beneficiato maggiormente della sosta? Sicuramente quelle squadre dotate di maggior tasso tecnico individuale. Le formazioni dalla grande disponibilità tecnica hanno potuto approfittare di una finestra di lavoro importante per poter mettere i propri calciatori in condizioni di far emergere questo loro valore aggiunto, penso a Napoli, Lazio, Fiorentina".