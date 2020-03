Donadel: “Vi racconto la mia nuova routine. Colpito dal legame tra Commisso e Firenze”

Marco Donadel si racconta in questo momento particolarissimo a violachannel. Ecco le parole dell’attuale allenatore della Fiorentina Under 16: “Quando giocavo in Canada nel periodo invernale trascorrevamo la maggior parte del tempo in casa per via del freddo, ora però è diverso. Faccio fatica a non far niente, le mie figlie mi aiutano a mantenere una “routine” di orari. Qualche libro e qualche partita “storica” in tv sono sicuramente d’aiuto ma anche sistemare oggetti, ad esempio vecchie foto. Nulla è scontato in questo momento, quello che abbiamo intorno diventa ancora più prezioso” dice l’ex centrocampista, che spiega anche il lavoro dei suoi ragazzi: “Al momento per fortuna stanno tutti bene! All’inizio abbiamo dato un semplice programma di mantenimento, dalla settimana scorsa invece abbiamo scelto di fare delle video chiamate settimanali. Questo ci permette di fare lavori più specifici e soprattutto di stare insieme; lo scopo è di rafforzare e mantenere lo spirito di gruppo che per noi è fondamentale. I contatti e gli aggiornamenti sono costanti, sia con lo staff tecnico che sanitario. Spesso anche con il Direttore Angeloni. Crediamo fortemente che questo sia un periodo che non dimenticheremo mai. Dobbiamo inquadrare questa fase nel modo giusto e trarne spunti positivi per il futuro”.

.

Infine Donadel parla della raccolta fondi Forza e Cuore: “Un’iniziativa eccezionale fatta con velocità e naturalezza. Colpisce come la famiglia Comisso e Barone si siano uniti così tanto, ed in così poco tempo, alla città di Firenze. Seguiamoli con la stessa passione e determinazione per sostenere l’incredibile lavoro che stanno facendo tutte le persone in prima linea contro questa epidemia. Non fermiamoci, continuiamo con Forza e Cuore”.