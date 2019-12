Don Massimiliano sulla Fiorentina: “E’ un momento storto, ma serve pazienza”

Don Massimiliano Gabbricci, cappellano della Fiorentina, ha parlato all’agenzia di stampa Italpress del difficile momento della squadra viola, reduce dalle sconfitte contro Cagliari, Verona e Lecce:

Una benedizione visti i risultati e gli infortuni? Ne abbiamo parlato anche con Commisso, è un momento in cui gira tutto storto. Bisogna avere pazienza, io cerco di stare vicino ai calciatori, vado a cena con loro, cerchiamo di stare tutti uniti in un momento particolare e difficile all’interno però di una realtà che è positiva: questa nuova proprietà ci sta mettendo tanto entusiasmo ed è una cosa importante, però poi nel calcio e nello sport in generale bisogna ottenere i risultati altrimenti diventa tutto più difficile.