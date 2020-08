Domani la conferenza di fine stagione: parla Commisso. Orario e dettagli dell’evento

La Fiorentina terrà domani pomeriggio alle ore 16 una conferenza di fine stagione, durante la quale il presidente Rocco Commisso (CLICCA per le sue parole di stasera) risponderà alle domande in collegamento dal New Jersey. Violachannel trasmetterà tutto in diretta, mentre come sempre Violanews.com vi proporrà il testuale in tempo reale.

Per l’occasione vi chiediamo di mandarci la vostra domanda tramite i commenti a questa notizia e ne sceglieremo una da rivolgere al Presidente viola.