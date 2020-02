Dir. Meyer: “Commisso ha reso ancora più forte il nostro legame forte con la Fiorentina”

Il direttore generale del Meyer, Alberto Zanobini, ha parlato così a Radio Bruno Toscana:

Commisso e Nardella hanno trovato nella nuova sede dell’ospedale un punto di sintesi storica, l’ospedale è oggi un punto di orgoglio per tutti noi. La vicinanza di tanti rappresentanti della Fiorentina è una cosa molto bella; grazie a Commisso si è creato un legame che così forte non era mai stato tra la Fiorentina e l’ospedale. Il logo messo sulle magliette della Fiorentina vuol dire tanto. Commisso e Joe Barone sono venuti diverse volte e ho percepito in loro autenticità e semplicità: hanno un grande cuore.