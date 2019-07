Dir. Marketing Estra: “Trattiamo per essere sponsor sulla prima maglia della Fiorentina”

La questione legata alle sponsorizzazioni, sopratutto della prima maglia della Fiorentina, è ancora molto aperta. A Moena era presente il direttore Marketing di Estra, Dennis D’Amico, che ha parlato a Violanews e agli altri media presenti.

“Siamo molto felici della nostra sponsorizzazione con la Primavera, vogliamo arrivare a vincere il Campionato, e magari vincere nuovamente la Coppa Italia. Abbiamo parlato con il mister, ci ha confermato che i giovani che sono in rosa sono di valore e vogliono arrivare in alto, credo che faremo bene almeno come la scorsa stagione. Con Fiorentina abbiamo un rapporto molto bello e duraturo, e vi confido che prossimamente potremmo essere sponsor, non solo per la Primavera. Stiamo rinascendo insieme al nuovo progetto della Fiorentina, vogliamo esserci, vogliamo che questa Fiorentina cresca insieme a noi. Se io sono a Moena non è solo una speranza, stiamo trattando.“