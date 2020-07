Dilemma Chiesa, il ragazzo è in ombra

Federico Chiesa rimane uno dei grandi punti interrogativi della stagione della Fiorentina, con il numero 25 che non è quasi mai riuscito ad incidere. La Repubblica si concentra su quella che è stata la gara di ieri di Chiesa, definendola “un dilemma”, visto che più che largo nei cinque, alla fine sia arretrato sulla linea difensiva. Senza spingere, senza rendersi mai pericoloso. È chiara l’idea su Chiesa: sfruttarlo a tutta fascia per avere maggiore apporto in fase offensiva senza perdere l’equilibrio che possa permettere alla squadra di poter scivolare correttamente in entrambe le fasi di gioco. Ma nelle versione dell’Olimpico si è sacrificato eccessivamente, perdendo sia in copertura che in attacco.

