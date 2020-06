Diks: “Avevo un infortunio al ginocchio curato male da Fiorentina ed Empoli, ho risolto in Belgio”

Kevin Diks, giocatore della Fiorentina in prestito all’Aarhus GF in Danimarca ha parlato così a Elfvoetbal.nl:

“Le persone a volte mi chiedono: ‘Ma cosa sei andato a fare in Danimarca?’. Ma quelle sono persone che non mi conoscono e non sanno che cosa non andava in me. Le persone che mi conoscono meglio sanno che ho dovuto fare un passo indietro perché sono rimasto infortunato per molto tempo. Voglio giocare e questo è più facile qui che, ad esempio, in Serie A. La Danimarca è stata una scelta per la mia carriera. Ho lottato con un problema al ginocchio per molto tempo. Alla Fiorentina e all’Empoli quell’infortunio non è stato trattato bene. Ho parlato con alcuni calciatori del mio infortunio. Soprattutto all’inizio alla Fiorentina. Sono stato in contatto con Amin Younes, Dries Mertens e Stefan de Vrij, tra gli altri. Mi sono fermato da Stefan a Milano. Ha detto che avrei dovuto chiedere aiuto esterno e questo è stato un consiglio importante. Sono andato in cerca di aiuto in Belgio e il dottore mi ha aiutato”.