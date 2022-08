Di Marzio: “Sirene dall’estero per Kouamé, il suo futuro si decide dopo il Twente”

Anche il futuro di Christian Kouamé, così come quello di altri giocatori della rosa a disposizione di Vincenzo Italiano, verrà deciso dopo giovedì e dopo la sfida di ritorno contro il Twente. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, "Brighton e Augsburg si sono mosse per l'attaccante ivoriano ma il club viola vuole attendere il ritorno dei playoff di Conference League per capire cosa fare. Italiano l'ha utilizzato sia nella prima giornata che nell'andata contro il Twente".