Di Livio: “Commisso si era presentato con altri presupposti ma la classifica dice altro”

L’ex capitano viola Angelo Di Livio ha parlato così a Laziopress.it:

Mi dispiace perchè la Fiorentina è una buona squadra, ma non può essere in quelle posizioni. Ha vinto con la Juventus e ieri ha pareggiato a Bologna, qualche segnale lo sta dando. Tra due giorni però viene a Roma a sfidare la Lazio e non può permettersi di perdere punti. D’altro canto i biancocelesti hanno bisogna di una vittoria, sarà sicuramente una bella partita da vedere. Commisso si era presentato con altri presupposti, ma la realtà dice che Fiorentina, Torino e Genoa sono formazioni che si devono salvare. Le neopromosse giocano bene quindi le altre devono stare molto attente. Addio di Chiesa? Quella è una questione dove c’era di mezzo il contratto, la richiesta della Juventus e la volontà del ragazzo. Quando i giovani spingono per andare via la società fa anche bene a venderli.