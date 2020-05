Di Giorgi: “L’obiettivo deve essere il restyling del Franchi con la cittadella a Campo di Marte”

Lo stadio della Fiorentina deve restare all’interno dei confini di Firenze: l’obiettivo è quello di ristrutturare il Franchi e creare la cittadella dello sport a Campo di Marte. E’ sulla stessa lunghezza d’onda del sindaco Dario Nardella la deputata PD Rosa Maria Di Giorgi, sostenitrice del restyling del vecchio Comunale anche grazie alla legge su cui sta lavorando in Parlamento. Dopo il botta e risposta a distanza con il Ministro Franceschini, per l’onorevole “non è cambiato nulla e noi andiamo avanti con il nostro lavoro affinché gli stadi e gli impianti sportivi non vengano abbandonati. Io non ho contatti con la Fiorentina, ognuno agisce secondo le proprie finalità, tenere lo stadio a Firenze è quello che tutti i cittadini vogliono. Ovviamente valorizzare il Franchi sarebbe difficile se la squadra della città andasse a giocare da un’altra parte e non penso che fare lo stadio nuovo a Campi Bisenzio sia più semplice e veloce. Dobbiamo puntare al restyling ed alla cittadella dello sport a Campo di Marte“. Queste le sue parole durante la trasmissione Platinum Calcio su Italia 7.