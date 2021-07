Di Gennaro su Ribery: “Mi auguro per la Fiorentina che non diventi un rimpianto”

Ex viola: tutte le notizie

L'ex viola: "Fisicamente e come professionista mi sembra che Ribery non si discuta. Dispiace che parta uno che sa giocare a calcio come lui"

Redazione VN

L'ex viola Antonio Di Gennaro, ha commentato anche l'addio di Franck Ribery alla Fiorentina durante l'intervento ai microfoni di tmw radio. Queste le sue parole: "Fisicamente e come professionista mi sembra che non si discuta. Lui voleva rimanere, penso che abbia ancora voglia di giocare. Un po' mi dispiace veder partire uno che sa giocare a calcio come lui".

Di Gennaro conclude: "Ribery ha avuto un'annata particolare ma ero convinto che potesse essere la ciliegina sulla torta, mi auguro che non diventi un rimpianto per quanto avrebbe potuto dare nello spogliatoio".