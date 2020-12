Di Gennaro: “Responsabilità di tutti, ma il mercato vero a Firenze non è stato fatto”

L’ex viola Antonio Di Gennaro, oggi opinionista, è intervenuto a Toscana TV nel programma 30° Minuto analizzando la situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

Prandelli? Il mercato è stato fatto a gennaio scorso con acquisti costosi (Lirola, Duncan, Cutrone) che poi non si confanno alle caratteristiche della squadra. Sono stati spesi molti soldi e anche i nuovi non so quanto potranno dare alla Fiorentina. Ci sono tre allenatori a libro paga ma la situazione è quella di una squadra in zona retrocessione. Nella sessione di gennaio si può comprare, visto che il mercato vero non è stato fatto a Firenze. Le responsabilità sono poi di tutti, ma la progettazione manca.