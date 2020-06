Di Gennaro: “Progetto viola interessante. Paquetà? Non lo prenderei”

Intervistato da TMW, l’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato così della Fiorentina e di Lucas Paquetà (SCHEDA), accostato spesso al club viola:

La Fiorentina sta facendo un progetto tra i più interessanti, Commisso si muove su tutti i livelli per fare una grande squadra e portarla ai vertici. Chiesa è forte, tra i più rappresentativi della Fiorentina. Che segni poco è appurato, per quanto riguarda la cifra basta vedere quanto viene chiesto per Zaniolo: parliamo di un ragazzo che sarebbe titolare in tutte le squadre italiane e in Premier League, dove lo vedrei anche meglio. Va considerato che la Fiorentina non deve vendere per forza, non ha problemi economici.

Paquetà alla Fiorentina? A me Paqueta ha deluso, pagato 40 milioni ma ha fatto poco. Può crescere, ma nella Fiorentina c’è un centrocampista totale come Castrovilli che fa sia la mezzala che il trequartista. Io Paquetà non lo prenderei mai, per quello che ha fatto vedere. Se ci vuole un trequartista prenderei qualcun altro, ma lascerei comunque Castrovilli dov’è, a fare la mezzala.