Di Gennaro non ha dubbi: “L’Europa senza Vlahovic sarebbe un capolavoro”

Antonio Di Gennaro, nonostante gli ultimi risultati della Fiorentina, esalta la stagione dei viola e analizza la sfida contro la Juventus di sabato sera

“Fiorentina-Juventus? Per una partita del genere il tutto esaurito era facilmente prevedibile, tra le due squadre c’è una certa rivalità. I viola ripartono dopo una sconfitta con l’obbiettivo di giocarsi l’Europa, traguardo che non era nei programmi societari. La stagione in ogni caso rimarrebbe positiva. In caso di raggiungimento del piazzamento europeo si potrebbe parlare di capolavoro, visto che ad Italiano hanno tolto il capocannoniere a gennaio. Riuscirci battendo la Juve sarebbe come un en plein. Deve riuscire a tirare quel qualcosa in più dai suoi giocatori".