Di Gennaro: “L’Inter penserà solo alla Fiorentina, non sarà distratta dalle vicende esterne”

Intervenuto a TMW Radio, l’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato della gara di domani contro l’Inter, con i viola che dovranno affrontare l’undici di Conte. Secondo lui, però, i nerazzurri non risentiranno delle questioni societarie:

Con la Juve hanno giocato una buona partita, probabilmente avrebbero anche meritato il pari. Sono convinto che non siano fuori dalla coppa… Domani l’Inter giocherà normalmente: Conte è abituato a lavorare in contesti importanti e i giocatori hanno tanta esperienza. Non penseranno né alla semifinale nel tantomeno alle questioni societarie.