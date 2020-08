Di Gennaro: “Chiesa? Un falso problema. Ha ancora ampi margini di miglioramento”

Per Antonio Di Gennaro qualunque sarà la soluzione relativa al futuro di Federico Chiesa andrà bene alla Fiorentina. Ecco perché, come spiega a TMW Radio:

Chiesa è un giocatore forte, che starebbe bene in qualsiasi squadra importante. Se resta a Firenze, prolungando il contratto, vorrebbe dire che la Fiorentina sta intraprendendo un percorso importante, se invece andasse via porterebbe tanti soldi, anche se non credo possano essere quelli richiesti un anno fa. Il suo futuro, quindi, è un falso problema. Può crescere ancora tanto, rispetto al padre è meno decisivo in zona-gol ma ha grande forza fisica.