Di Gennaro categorico: “Questa Fiorentina non è da Europa. Servono 3 acquisti”

L’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato così della Fiorentina parlando a 30° minuto su Toscana Tv:

Credo che questa squadra vada completata perchè in questo momento ci sono almeno 7 squadre più forti. Per puntare all’Europa League bisogna investire, mancano un difensore forte, un regista vero e una punta che possa garantire 20 gol. Delle 5 punte di cui Pradè ha parlato in realtà sono solo 2 i veri centravanti, cioè Cutrone e Vlahovic perchè Kouame non lo è. Davanti alla difesa sabato scorso ha giocato Duncan ma è adattato, Amrabat in quel ruolo non ci ha mai giocato e non è un regista. Servirebbe un giocatore come Torreira.