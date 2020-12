Di Gennaro: “A Sarri, e pure a Spalletti, consiglio Firenze. Ma ad una condizione”

L’ex viola Antonio Di Gennaro, oggi opinionista televisivo e radiofonico, dai microfoni di Tmw Radio dà un consiglio ai mister toscani Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, ovvero quello di prendere in considerazione come prossima avventura professionale la Fiorentina. Queste le sue parole:

Il club gigliato può rappresentare per Sarri un’opportunità molto interessante, in cui lavorare con tranquillità in più anni, cercando di diffondere la propria idea di calcio. Lo stesso vale per Spalletti. Del resto, con tutto il rispetto per Prandelli, credo che molto probabilmente la Fiorentina a giugno non avrà più allenatori a libro paga e potrà scegliere liberamente il nome giusto per la propria panchina. Ma ad una condizione: che si tratti di una scelta condivisa da tutti. Quello che è successo nell’ultimo anno e mezzo, che ha portato ben tre tecnici, non dovrà più ripetersi per il bene di tutti.