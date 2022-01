Di Chiara: “Vlahovic un affare per la Fiorentina. Ci rimettono solo i tifosi”

L'ex viola: "Il giocatore è andato dove sognava, i procuratori hanno guadagnato, gli unici che ci hanno rimesso sono i tifosi"

L'ex viola Alberto Di Chiara ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport in merito alla cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus: "Inizialmente si pensava di vendere Vlahovic in estate così che la Fiorentina potesse puntare all'Europa con il suo bomber. Commisso ha detto fin troppo chiaramente ciò che pensava, tirando fuori anche cose fastidiose sulla questione".

Di Chiara conclude: "Però la Fiorentina in fondo ha fatto un affare, incassando quando stava per perdere Vlahovic a zero. Il giocatore è andato dove sognava, i procuratori hanno guadagnato, gli unici che ci hanno rimesso sono i tifosi della Fiorentina".