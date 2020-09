Di Chiara: “Iachini viene criticato troppo, ma Chiesa va sfruttato meglio…”

Alberto Di Chiara ha parlato al Pentasport:

Sono stato uno dei primi a diventare un esterno a tutta fascia. Biraghi mi ha sorpreso positivamente, gli approcci sono sempre difficili. Il suo rientro a Firenze non è stato molto ben apprezzato, invece ha risposto sul campo con una grande partita. Iachini viene sempre criticato fino a quando non ottiene il risultato, non si giustifica mai un risultato negativo. Per me Beppe può sfruttare meglio Chiesa, un giocatore che potrebbe scattare e puntare l’uomo 10 volte invece che una, ma credo che si possa contestare poco a Iachini