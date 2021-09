Di Chiara: “Fiorentina, puoi ambire all’Europa. Vlahovic? È incredibile”

L'opinione dell'ex viola dopo la vittoria di Bergamo della squadra di Italiano

L'ex giocatore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha detto la sua sulla gara di Bergamo ai microfoni di TMW Radio: "La Fiorentina di Italiano è una squadra compatta", ha esordito, "che ha saputo reagire e tenere testa all'Atalanta. Ha sempre saputo leggere i momenti della gara, reagendo in ogni episodio, dal primo all'ultimo minuto. Ci tengo anche a spendere una nota di merito per Terracciano, che ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre dato grande fiducia e sicurezza al reparto. Non esagero se dico che la Fiorentina può ambire al sogno europeo. Vlahovic? Può ripetere i numeri e il campionato dello scorso anno, è un attaccante incredibile".