Di Chiara: “Fiorentina, manca la spina dorsale. Pulgar e Badelj? Non comanda la tattica”

L’ex difensore della Fiorentina, Alberto Di Chiara, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare il momento della sua ex squadra:

E’ una squadra in fase di evoluzione, ma bisogna aspettare la fine del mercato per dare un giudizio definitivo. Ci voleva poco per ritrovare entusiasmo in una piazza che era ammorbata dall’indifferenza tra la società precedente e i tifosi. Commisso si è presentato con un entusiasmo positivo e ha dimostrato di voler fare investimenti mirati. Pradè deve soprattutto sfoltire un gruppo enorme di giocatori per cercare di comporre una squadra che possa essere competitiva. Gli acquisti arrivati fin’ora hanno esperienza, ma la spina dorsale di questa squadra deve essere ancora formata. Pulgar e Badelj? Non credo che debba comandare la tattica, ma il gruppo e la qualità dei giocatori. L’importante è che l’allenatore sappia sfruttare al massimo le caratteristiche dei suoi giocatori.