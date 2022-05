Di Chiara: “Con la Roma vittoria netta, non pensiamo a Milan-Atalanta”

L'opinione, tra le altre, anche su Gonzalez

"Atalanta fuori causa se perde col Milan? Non bisogna pensare a queste cose, ma cercare di ottenere il massimo in campo. Fiorentina-Roma? Merito dei viola che hanno giocato bene, ma dai giallorossi ci si aspetta sempre qualcosa in più. Non c'è stata partita, è stata una vittoria netta. Mi aspetto ancora qualcosa in più da Gonzalez, che se fosse un pochino più concreto sarebbe perfetto".