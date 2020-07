Di Canio duro: “De Rossi? Sarebbe la mossa di una società alla frutta”

Nei giorni scorsi ci sono state speculazioni riguardo un interessamento della Fiorentina per Daniele De Rossi come nuovo allenatore. Un interessamento poi smentito dal presidente viola Commisso (LEGGI LA RISPOSTA DEL PRESIDENTE VIOLA). Nel corso di Sky Calcio Club, si è parlato di un approdo dell’ex centrocampista della Nazionale sulla panchina della Roma. A questa provocazione, Paolo Di Canio ha risposto seccamente sparando a zero: “Sarebbe la mossa di una società alla frutta. Non ci si può attaccare in questo momento al romanismo e ai sentimenti giusto per finire la stagione“.