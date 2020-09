Desolati a VN: “Vlahovic va aiutato. Chiesa? Se vuole andarsene bisogna adeguarsi”

A due giorni dalla bruciante sconfitta di San Siro, Violanews ha raggiunto l’ex attaccante viola Claudio Desolati per un commento concentrato in particolare sul rendimento del reparto offensivo: “A Milano la Fiorentina meritava di vincere, ma il fatto di essere una squadra di giovani ha inciso alla lunga. Oggi non si fa più ma ai miei tempi sul 3-2 il pallone ve lo dico io che fine avrebbe fatto ogni due minuti (ride, ndr). A Iachini deve essere lasciato il tempo per mettere in campo la squadra, due-tre anni, ma in Italia non lo diamo più”.

“Vlahovic è un ragazzo molto giovane, ha talento e mi piace moltissimo, è che va aiutato. Ha bisogno di giocare, lui probabilmente si è accorto di non avere la fiducia dell’ambiente. Ha voglia, ha grinta, ha volontà, ma si vede che era già nervoso quando è entrato. Di solito quando uno entra è sorridente, lui non lo è mai stato. Solamente Ribery gli può dare una mano, fra l’altro non capisco perché Iachini l’abbia tolto, io anche se fosse stato stanco non lo avrei mai levato”.

“Chiesa? E’ stato uno dei migliori, corre sempre come un disgraziato. Per me però gioca ancora con una mente un po’ oscurata, o lui si mette in testa di rimanere a Firenze, e basta lo dica una volta per tutte, oppure prende un’altra decisione, ma deve decidersi. Non si può leggere tutti i giorni sui giornali che vuole andare via, che ha chiesto la cessione, e cose così. Secondo me non è tranquillo, anche se non lo fa vedere. Ma comunque dipende da lui, se lui vuole andare via la società si deve adeguare, non può rischiare che lui non rinnovi e si accordi per andare via gratis”.