Designazioni: Fiorentina-Torino affidata a Mariani, un top al VAR

Sono state pubblicate in giornata le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A. Fiorentina-Torino, in programma sabato prossimo dalle ore 20:45, sarà diretta dal sig. Maurizio Mariani della sezioni di Roma [CLICCA PER LEGGERE LA DESIGNAZIONE COMPLETA DELLA 2° GIORNATA]. Questa la squadra completa: