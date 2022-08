Delle Monache, sfuma la Fiorentina: è vicino a un altro club di A

Futuro in Serie A per il talento nel mirino della Fiorentina

Il futuro del giovane talento Marco Delle Monache non sarà alla Fiorentina , prima squadra a muoversi. L'esterno, seguito con grande attenzione da diversi club italiani tra cui i viola, è a ad un passo dal trasferimento alla Sampdoria.

Dopo la stagione disputata al Pescara sembrano pronte a spalancarsi le porte della Serie A per un affare da circa 1,5 milioni, trattativa in fase avanzata e si lavora per limare i bonus. Lo riporta Alfredo Pedullà.