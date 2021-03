De Sisti: “Non capisco se Eysseric sia forte davvero. Quanto si è dannato Prandelli”

Giancarlo De Sisti è intervenuto in collegamento con Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina:

La vittoria della Fiorentina è un toccasana, si rischiava di perdere la convinzione nei propri mezzi. Aver giocato una buona partita, seppur con qualche sbavatura, è importante. Io penso a quanto si sarà dannato Prandelli per comprendere la situazione e far rendere al meglio il talento grezzo presente in squadra. Pulgar ogni tanto si traveste da regista, c’è il talento di Castrovilli e Ribery, ci sono i giocatori di gamba. Non riesco a capire se Eysseric sia davvero forte o meno… Comunque, il Milan si sarà reso conto del fatto che domenica non la aspetta una squadra di poco conto. Tocchiamo ferro, ma i punti dalla terzultima adesso sono davvero molti. La figura del regista va via via scomparendo con i nuovi moduli, tutto va un po’ a discapito della tecnica. Un modesto Badelj per un periodo è stato in grado di orientare il gioco. Non è fondamentale andar forte, basta anche un semplice cambio di passo nel breve. Il Milan ha provato con Desailly in passato, la Juventus ha fatto altri tentativi, ma io sono del parere di Liedholm: ci vuole un regista per ogni reparto.