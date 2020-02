De Rossi rivela: “Avevo proposte dall’Italia ma non ho voluto aggiungere maglie, avrei sprecato una storia”

Daniele De Rossi torna a parlare dopo il ritiro dal calcio giocato. La Roma in primis, ma anche l’esperienza argentina al Boca Juniors, la famiglia e i rapporti con Totti e Mancini. A GQ l’ex giocatore ha parlato anche delle offerte ricevute in estate. Non nomina i club che si sono fatti avanti, ma certamente c’è anche la Fiorentina:

Di offerte per continuare a giocare in serie A ne avevo parecchie, ma non ho voluto aggiungere un’altra maglia italiana a quella della Roma, mi pareva di sprecare una storia bellissima. l Boca è sempre stato un sogno per me è stato un onore. Non c’è stato un giorno in cui non mi sia sentito felice, al Boca.