“Commisso ha le idee chiare, ma a volte fa troppo di testa propria”

Il direttore del Corriere Fiorentino Roberto De Ponti è intervenuto ai microfoni del Pentasport, dove ha detto la sua sui temi d’attualità in casa viola:

Ho la sensazione che la Fiorentina oltre alle evidenti lacune abbia anche delle potenzialità. Peccato che alcune di queste non vengano sfruttate propriamente: ci sono giocatori, penso ad Amrabat, che giocano palesemente fuori ruolo. Ma a questa squadra manca comunque un pezzo fondamentale: un attaccante che fa gol. Iachini? Per lui è l’occasione della vita da allenatore, è normale che senta la pressione. Penso che la società non gli abbia messo a disposizione i giocatori adatti al suo modo di giocare. Commisso? Mi sembra una persona che sa cosa vuole e che ha le idee chiare; gli manca però esperienza calcistica e ogni tanto ha la tendenza di fare troppo di testa propria.