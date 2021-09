De Magistris: “Stasera conterà solo il risultato. Nazionali? Io giocherei”

Il commento di De Magistris alla giornata di campionato ormai imminente

Redazione VN

Gianni De Magistris, noto tifoso viola, ha commentato così la giornata di campionato ormai imminente. Ecco le sue parole al Pentasport: "Stasera sarà una partita difficile dove conterà il risultato per andare alla ricerca di continuità. Ancora però è presto per giudicare, anche perché ci sono molti dubbi secondo me. A centrocampo per esempio siamo troppi, alla lunga potrà metterci in difficoltà".

Sulla sosta delle nazionali: "La Nazionale l'ho seguita perché non erano amichevoli anzi, bisogna ancora qualificarci ai Mondiali. Inoltre hanno giocato Biraghi e Castrovilli, li ho seguiti con molta attenzione. Sarà una giornata molto particolare, figlia di questa sosta dalle nazionali. Gli infortunati sono tantissimi, per non parlare dei giocatori sudamericani. Detto ciò, io fossi stato un giocatore avrei voluto giocare nonostante i tempi molto stretti".

Su Nico Gonzalez: "Io lo farei giocare comunque. La Fiorentina non è la Juventus, non si può permettere di lasciarlo fuori. Poi i giocatori forti si divertono a giocare e non vogliono mai stare fuori".