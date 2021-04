De Magistris: “Vlahovic oltre le attese. Di Kouamé ricordo il gol che ci segnò”

Le parole dell'ex campione di pallanuoto, che di gol ne ha segnati caterve in piscina

Intervenuto a Radio Bruno, Gianni De Magistris ha parlato delle difficoltà relative all'attacco viola. Oltre Vlahovic, il nulla o quasi per chi di reti - non in campo ma in piscina - se ne intende: "Kouamé? Di lui ricordo il gol che fece con il Genoa alla Fiorentina che ne fece lievitare il prezzo. L'atteggiamento non è quello da goleador, meno male c'è stato Vlahovic... Lasciamo stare i rigori, ma alcuni gol sono stati di fattura pregevole. Ha fatto meglio di quello che ci aspettavamo, la fiducia di Prandelli lo ha fatto sbocciare ma ancora è un giocatore che ha da completarsi. Dopo l'Inter ha migliorato anche l'atteggiamento, che all'inizio non mi era piaciuto. A noi oltre agli attaccanti mancano centrocampisti che segnano, per stare in alto serve gente così. E così alleggerire il compito di Vlahovic, che contro la Juve oltre al gol su rigore ha faticato perché solo contro una difesa intera.